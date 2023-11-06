В Госдуме призвали не спешить упрекать боксера Никиту Иванова

Нужно дождаться оценки следствия, выслушать самого боксера, а также пострадавшую сторону, считают парламентарииГлава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев призвал не спешить с упреками к боксеру Никите Иванову.
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