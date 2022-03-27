Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Зюбрицкий
    Перевернётся на 360 градусов? То есть останется такой же, как сейчас? Автор в школе прогуливал алгебру и геометрию."Роковой взрыв су...
  • Игорь ВОСТОКОВ
    А автор этой статьи отдаст концы в ближайший понедельник,за то,что распространяет гадости,это тоже сказали звёзды."Черная бездна ст...
  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...

В Пензе прошел областной сбор военных комиссаров

В Пензе прошел областной сбор военных комиссаров

Участники сбора подвели итоги прошедшего призыва граждан Российской Федерации на военную службу и поставили задачи по организации работы на весенний призывной период 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх