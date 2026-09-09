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Новый онкологический центр для 130 тысяч пациентов открыли в Тюмени: «Рак «молодеет»

Новый онкологический центр для 130 тысяч пациентов открыли в Тюмени: «Рак «молодеет»

ТЮМЕНЬ, 9 сентября, ФедералПресс. В тюменской городской поликлинике № 17 начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

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