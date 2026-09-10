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Анна Седокова, Андрей Малахов, Ида Галич и Эвелина Хромченко посетили презентацию книги Татьяны Столяр

Анна Седокова, Андрей Малахов, Ида Галич и Эвелина Хромченко посетили презентацию книги Татьяны Столяр

В галерее Алины Пинской Alina Pinsky Gallery состоялось двойное светское мероприятие: презентация книги "Я есть жир" соавтора канала "Антиглянец" Татьяны Столяр и открытие выставки "Телесье" художников Алексея и Антона Яковлевых, которые иллюстрировали издание.

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