«Заслуженный артист России»: почему сын Вадима Казаченко не называет его папой даже после ДНК-теста

В марте 2026 года Филиппу Казаченко исполнилось девять лет. Мальчик ходит в школу, увлекается творчеством и живет обычной детской жизнью, хотя история его появления на свет когда-то гремела на главных телевизионных шоу страны.
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