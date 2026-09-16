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«Заслуженный артист России»: почему сын Вадима Казаченко не называет его папой даже после ДНК-теста

«Заслуженный артист России»: почему сын Вадима Казаченко не называет его папой даже после ДНК-теста

В марте 2026 года Филиппу Казаченко исполнилось девять лет. Мальчик ходит в школу, увлекается творчеством и живет обычной детской жизнью, хотя история его появления на свет когда-то гремела на главных телевизионных шоу страны.

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