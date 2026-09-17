Врач Рябов: пожилым людям стоит делать прививку от пневмококка

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, перед сезоном простуд пожилым людям, помимо прививки от гриппа, следует вакцинироваться от пневмококковой инфекции.
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