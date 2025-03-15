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Маклеллан о «Детройте» после 2:4 с «Каролиной»: «Наша игра во 2-м периоде никуда не годилась. Ошибки начались сразу же, мы сами отдали им инициативу»

«Ред Уингс» открыли счет в конце первого периода, а во втором пропустили 3 безответные шайбы. Итоговое поражение стало для команды 7-м в последних 8 играх.

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