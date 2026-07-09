Экс-полицейский подозревается в убийстве родственников депутата гордумы Таганрога

Бывший сотрудник полиции Евгений Утесов подозревается в убийстве родственников своей бывшей супруги. Выяснилось, что бывшая жена экс-полицейского, в отношении которого выдвинуто подозрение в лишении жизни трех человек, является депутатом городской думы Таганрога.
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