Экс-полицейский подозревается в убийстве родственников депутата гордумы Таганрога

Бывший сотрудник полиции Евгений Утесов подозревается в убийстве родственников своей бывшей супруги. Выяснилось, что бывшая жена экс-полицейского, в отношении которого выдвинуто подозрение в лишении жизни трех человек, является депутатом городской думы Таганрога.