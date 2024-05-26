Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ, чтобы не допускать лжи о Путине

Глава Министерства иностранных дел Германии Аннален Бербок ошибочно считает, что президент России Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров по Украине, поскольку не следит за его высказываниями в СМИ.
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