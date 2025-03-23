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В Ноябрьске обсудили идею строительства центра национальных культур

В Ноябрьске обсудили идею строительства центра национальных культур

Депутат Тюменской областной Думы Александр Мажаров в ходе рабочего визита посетил мечеть. На встрече с имам-хатыбом Соборной мечети Мухаммадом-хазратом и представителями мусульманских общин, обсудили актуальную тему – строительство Центра национальных культур.

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