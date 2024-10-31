Hi-Tech Mail: популярные нейросети предсказали победу Камалы Харрис на выборах

Редакция Hi-Tech Mail с помощью нейросетей GPT-4o, Perplexity PRO, Google Gemini, Microsoft Copilot и GigaChat попыталась получить прогнозы на исход выборов 47-го президента США, которые состоятся 5 ноября.
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