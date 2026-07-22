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Карпин, Карасев и Филимонов сыграли самих себя в фильме «Дух барса» о юношеской команде «Алании»: «Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и арбитр Сергей Карасев сыграли самих себя в кино. О съемках фильма про юношескую команду «Алании» Карпин рассказал в своем телеграм-канале.

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