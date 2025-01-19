Пенсионер из Брянска восстановил права на свою недвижимость

Как выяснили специалисты, судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства, возбужденного по делу другого гражданина, вынес постановление, запрещающее любые регистрационные операции с недвижимостью, принадлежащей пенсионеру.
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