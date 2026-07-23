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Колокольцев призвал Азию объединиться с Россией против киберпреступников

Колокольцев призвал Азию объединиться с Россией против киберпреступников

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о заинтересованности российской стороны в расширении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в сфере противодействия киберпреступности и обеспечения международной информационной безопасности.

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