Колокольцев призвал Азию объединиться с Россией против киберпреступников

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о заинтересованности российской стороны в расширении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в сфере противодействия киберпреступности и обеспечения международной информационной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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