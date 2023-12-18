Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.В 2024 году в Турции сохранится формат «all inclusive», об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.
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