Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.В 2024 году в Турции сохранится формат «all inclusive», об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.