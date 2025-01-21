Внутренний туризм в России набирает обороты

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Одним из ключевых факторов, способствующих развитию внутреннего туризма в России, являются политические события и улучшение инфраструктуры внутри страны, отметил учредитель ГК Baden Family и сети курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.
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