Cоболев двумя словами описал победу "Зенита" над "Краснодаром" в 10-м туре РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал пост, посвященный победе над «Краснодаром» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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