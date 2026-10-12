«Почта России» повысит комиссию за доставку пенсий до 1,5% в 2027 году

Сейчас комиссия за доставку пенсий составляет 1,17%, в 2027 году она увеличится до 1,5%.«Почта России» за доставку пенсий в 2027 году будет взимать комиссию 1,5%, сообщает "Бизнес Журнал.
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