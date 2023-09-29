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Отсидела девять лет за тяжкое преступление: что известно о новой «пацанке» Вере Федоренко

Отсидела девять лет за тяжкое преступление: что известно о новой «пацанке» Вере Федоренко

Самое грозное шоу сезона, “Новые пацанки”, продолжает удивлять зрителей. В первой серии между участницами произошло несколько драк, а во второй серии Мила Грац, имеющая несколько судимостей, начала устанавливать тюремные порядки в доме.

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