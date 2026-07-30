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Самые жуткие блюда

Известно, что Азия богата своими изысканными блюдами, деликатесами, пряностями и ароматами, но в некоторых странах могут предложить весьма странные, даже жуткие блюда, которые вы вряд ли когда-нибудь решитесь попробовать.

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