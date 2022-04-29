Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Точки-У", ударившей по жилым кварталам Херсона

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в Николаевской области пусковой установки c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой нанесли удар по жилым кварталам Херсона.