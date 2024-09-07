Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новые корпуса кластера начнут функционировать в сентябре 2024 года Сегодня днем, 7 сентября, глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера (МГТУ им.
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