Защита недвижимости и транспортных средств от последствий ракетных атак и прилётов БПЛА. В последнее время это один из самых актуальных вопросов не только для жителей прифронтовых территорий, но и других российских регионов, которые подвергаются ударам противника.
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