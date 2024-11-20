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"Рожать приехала. Мне миллион рублей": Откровения таджички в МФЦ неприятно удивили блогера

Из жизни Неприятно удивили дзен-блогера откровения женщины-таджички, которую он встретил в МФЦ.

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Комментарии
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Валерий Шляхтин
А почему бы её просто высадить с маршрутки
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43 мин.
Ичетовкина Елена
Господа хорошие комментаторы, может хватит попадаться на блогерскую провокацию. В России уже давно без полюса и российского гражданства ни рожать, ни мат. капитал не получишь. У нас многонациональная страна и монголоидов в ней хватает. А то, что коренное население разбавляют пришлыми моголоидами, ссылаясь на нехватку рабочих рук, так это факт, ими управлять на первых порах легче, зарплату можно поприжать, а из-за этого коренное население без работы, а под шумок и диаспоры процветают. Придет время и на своей земле, обильно политой кровью наших предков, мы станем Иванами не помнчщими родства, если выживем.
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28 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Всех вон! Материнский капитал только после 10 лет официальной работы!
Ответить
6 мин.

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