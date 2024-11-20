"Рожать приехала. Мне миллион рублей": Откровения таджички в МФЦ неприятно удивили блогера

Ичетовкина Елена

Господа хорошие комментаторы, может хватит попадаться на блогерскую провокацию. В России уже давно без полюса и российского гражданства ни рожать, ни мат. капитал не получишь. У нас многонациональная страна и монголоидов в ней хватает. А то, что коренное население разбавляют пришлыми моголоидами, ссылаясь на нехватку рабочих рук, так это факт, ими управлять на первых порах легче, зарплату можно поприжать, а из-за этого коренное население без работы, а под шумок и диаспоры процветают. Придет время и на своей земле, обильно политой кровью наших предков, мы станем Иванами не помнчщими родства, если выживем.