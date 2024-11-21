Инсайдер: Kadokawa сама обратилась к Sony с просьбой о приобретении, чтобы избежат...

Инсайдер: Kadokawa сама обратилась к Sony с просьбой о приобретении, чтобы избежать поглощения со стороны KakaoВ последние дни появился большой слух о том, что компания Kadokawa, владеющая в числе прочих FromSoftware, может быть приобретена Sony.
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