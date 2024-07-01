В подмосковном Дмитрове сотрудники полиции совместно с общественниками присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Дмитровскому г.о. и члены Общественного совета Олег Белоусов и Валентина Лобазова в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» посетили детский летний лагерь.
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