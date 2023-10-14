Разрешено ли в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и святых Киприана и Иустины работать на огороде и ходить на кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год, в середине октября, православные христиане отмечают два важных праздника: Покров Пресвятой Богородицы и праздник святых Киприана и Иустину.
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