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Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Разрешено ли в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и святых Киприана и Иустины работать на огороде и ходить на кладбище

Разрешено ли в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и святых Киприана и Иустины работать на огороде и ходить на кладбище

Разрешено ли в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и святых Киприана и Иустины работать на огороде и ходить на кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год, в середине октября, православные христиане отмечают два важных праздника: Покров Пресвятой Богородицы и праздник святых Киприана и Иустину.

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