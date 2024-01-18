"Известия": России грозит новая эпидемия из-за отказа от прививок

За октябрь 2023 года в России было зарегистрировано 7,2 тыс. случаев коклюша, что превышает показатели прошлого года в 17,3 раза, согласно годовому статистическому отчету Росстата, за первые 10 месяцев текущего года количество случаев инфекции составило 27,8 тыс.