"Известия": России грозит новая эпидемия из-за отказа от прививок

За октябрь 2023 года в России было зарегистрировано 7,2 тыс. случаев коклюша, что превышает показатели прошлого года в 17,3 раза, согласно годовому статистическому отчету Росстата, за первые 10 месяцев текущего года количество случаев инфекции составило 27,8 тыс.
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