Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Пора всех мостурбеков обратно в их аулы отправлять. Слишком много их, да и засиделись в России матушке.Наши чиновники пе...
  • Мурзик
    Беглов с азерботстана, он не хочет домой?В России должно о...
  • Serg
    Вступайте в охот. общества и запасайтесь огнестрелом. Спокойнее спать будете. Сначала гладкостволом, а потом и нарезн...Диаспора договори...

МВД обяжет владельцев жилья платить штраф за отказ мигрантам в учете

МВД обяжет владельцев жилья платить штраф за отказ мигрантам в учете

Собственники недвижимости могут столкнуться с наложением штрафа в размере до 4 тысяч рублей в случае отказа арендаторам-мигрантам в постановке на учет по месту пребывания, как информирует Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Ну если вы не сдаете жилье мигрантам, вас это обязательство  не касается...
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Читайте внимательно статью. В ней сказано, что &quot;неуведомление органов внутренних дел о вселении иностранных граждан...&quot; и т.д.
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
Штраф - просто насмешка. Заплатить 4 т.р....хахаха. Если соседи не сдадут, то получать  собственник жилья будет долго, потом оплатит этот смешной штраф и снова будет стричь бабки.
Ответить
3 час.
наверх