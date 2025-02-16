Собственники недвижимости могут столкнуться с наложением штрафа в размере до 4 тысяч рублей в случае отказа арендаторам-мигрантам в постановке на учет по месту пребывания, как информирует Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
МВД обяжет владельцев жилья платить штраф за отказ мигрантам в учете
Комментарии
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лина любимцева
Ну если вы не сдаете жилье мигрантам, вас это обязательство не касается...
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9 час.
лл
лина любимцева
Читайте внимательно статью. В ней сказано, что "неуведомление органов внутренних дел о вселении иностранных граждан..." и т.д.
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9 час.
Людмила Лиханова
Штраф - просто насмешка. Заплатить 4 т.р....хахаха. Если соседи не сдадут, то получать собственник жилья будет долго, потом оплатит этот смешной штраф и снова будет стричь бабки.
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3 час.
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