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Игуменья женского монастыря в Болхове Евфалия рассказала о своём пути к Богу

Игуменья женского монастыря в Болхове Евфалия рассказала о своём пути к Богу

«Рождественский пост — хорошее время подвести итоги года, сделать духовную «сверку» своего жительства с монашескими обетами» – убеждена игуменья епархиального Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в Болхове Евфалия (Мастепанова).

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