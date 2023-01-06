Игуменья женского монастыря в Болхове Евфалия рассказала о своём пути к Богу

«Рождественский пост — хорошее время подвести итоги года, сделать духовную «сверку» своего жительства с монашескими обетами» – убеждена игуменья епархиального Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в Болхове Евфалия (Мастепанова).
«Рождественский пост — хорошее время подвести итоги года, сделать духовную «сверку» своего жительства с монашескими обетами» – убеждена игуменья епархиального Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в Болхове Евфалия (Мастепанова).
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