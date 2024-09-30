Путин заявил об освободительном характере СВО и подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты

Президент поздравил всех граждан с Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областямиПресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента России Владимира Путина ко Дню воссоединения РФ с Донбассом и Новороссией.
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