Путин заявил об освободительном характере СВО и подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты

Президент поздравил всех граждан с Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областямиПресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента России Владимира Путина ко Дню воссоединения РФ с Донбассом и Новороссией.