Смоленский Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» провёл мероприятия в Калининграде и Зеленоградске

С 23 по 25 апреля в рамках проекта «Право без границ», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, специалисты АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» из города Смоленск провели мероприятия в Калининграде и Зеленоградске, направленные на правовое просвещение и правовую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части реализации их жилищных прав.