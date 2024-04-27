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Смоленская Газета

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Смоленский Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» провёл мероприятия в Калининграде и Зеленоградске

Смоленский Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» провёл мероприятия в Калининграде и Зеленоградске

С 23 по 25 апреля в рамках проекта «Право без границ», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, специалисты АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» из города Смоленск провели мероприятия в Калининграде и Зеленоградске, направленные на правовое просвещение и правовую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части реализации их жилищных прав.

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