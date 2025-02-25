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ВСС: Ограничение использования СМО бюджета от штрафов снизит качество медицинской помощи

ВСС: Ограничение использования СМО бюджета от штрафов снизит качество медицинской помощи

Ограничение возможности страховых медицинских организаций (СМО) использовать в качестве собственных средств доходы от штрафов, назначенных клиникам в ходе контрольных мероприятий, может привести к ухудшению качества медицинской помощи.

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