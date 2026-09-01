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Царьград

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В Подмосковье впервые осудили за проигнорированную повестку на «Госуслугах»

В Подмосковье впервые осудили за проигнорированную повестку на «Госуслугах»

Суд в Солнечногорске оштрафовал уклониста, который не пришёл по онлайн-повестке в военкомат.В подмосковном Солнечногорске вынесли приговор местному жителю, который решил проигнорировать призывные мероприятия.

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