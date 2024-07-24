Эксперт Солонников: Запад давит на Словакию из-за боеприпасов для ВСУ

Желание Словакии увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов почти в два раза, но при этом не оказывать военную помощь Украине, связано с тем, что это европейская страна, она идет в общем фарветере, но исходит из личных интересов, заявил в разговоре со «Звездой» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.