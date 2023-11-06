Смесь из 3 веществ из СССР разрушит любые пятна: мощный ответ современным средствам

Времена меняются, но некоторые вещи остаются вечными. Наши предки в СССР не знали слова "лайфхак", но у них были свои проверенные временем секреты, которые облегчали повседневную жизнь в условиях дефицита.
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