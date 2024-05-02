Финнам не поможет даже водка…

Финляндия — при этом слове у нашей интеллигенствующей публики начинался благоговейный припадок. Несмотря на пресловутые «алкопаромы», регулярную борьбу с пьянством, которую Хельсинки не менее регулярно проигрывает, достаточно высокую сырьевую составляющую экономики и прочее, страна казалась аккуратной версией Европы.
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