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Царьград

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Резник отрёкся от Пугачёвой. Даже не лично. Через жену

Резник отрёкся от Пугачёвой. Даже не лично. Через жену

Долгие годы композитор Илья Резник испытывал стыд за поведение Аллы Пугачёвой, её высказывания на сцене, в интервью, за отношения к окружающим.

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