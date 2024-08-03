В Великом Новгороде подростки вырвали могильные кресты на кладбище для фото

В Новгородской области произошел инцидент, связанный с подростками и кладбищем. По информации прокуратуры региона, группа подростков сорвала могильные кресты на Западном кладбище Великого Новгорода, перемещалась с ними по территории и фотографировалась.
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