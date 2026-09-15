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Царьград

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"Не скрывать, а честно говорить": Экс-замминистра о массовом изъятии скота

"Не скрывать, а честно говорить": Экс-замминистра о массовом изъятии скота

В Сибири продолжается борьба с опасной болезнью фермерских животных, из-за чего у фермеров изымают скот.

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