🎵 Новые «Нивы и горы»: более 70 вариантов нового гимна Крыма подано на конкурс Слова и музыка должны быть гармоничными, торжественными и поднимать патриотический дух.
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🎵 Новые «Нивы и горы»: более 70 вариантов нового гимна Крыма подано на конкурс Слова и музыка должны быть гармоничными, торжественными и поднимать патриотический дух.