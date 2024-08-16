Преодоление торговых барьеров: Россия и Индия думают над базовым обменным курсом

﻿﻿Индийская газета Economic Times (ET) со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю, чтобы преодолеть торговые барьеры в торговле долларом США, вызванные санкциями США в отношении России в феврале 2022 года.