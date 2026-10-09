Экс-глава района в Сибири вернет 12,4 млн за плохое жилье сиротам

Бывший глава Венгеровского района Новосибирской области Сергей Черных получил четыре года условно за то, что принял у подрядчика два дома для сирот без систем отопления и вентиляции, а затем перечислил за них 12,4 млн рублей.
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