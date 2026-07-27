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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Шанхая» о Менелле: «Нам необходим атакующий защитник с хорошим первым пасом. Он усилит оборонительный и атакующий потенциал «Дрэгонс»

Генеральный менеджер « Шанхая »  Евгений Артюхин поделился комментарием о переходе защитника Бреннана Менелла .

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