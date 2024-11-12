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Царьград

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NYT: Трамп ожидает назначения Рубио госсекретарем США вместо Блинкена

NYT: Трамп ожидает назначения Рубио госсекретарем США вместо Блинкена

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря.The New York Times (NYT) сообщает об этом со ссылкой на свои источники.

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