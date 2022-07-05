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RTL: на Украине от ранений погиб второй французский наёмник

RTL: на Украине от ранений погиб второй французский наёмник

Французский наёмник скончался на Украине от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

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