В Рязанской области первый день голосования прошёл без происшествий

Первый день голосования в Рязанской области прошёл благополучно и без происшествий. Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами, не зарегистрировано никаких нарушений, а серьёзных обращений от наблюдателей не поступало.
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