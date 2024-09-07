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Рязанские новости

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В Рязанской области первый день голосования прошёл без происшествий

В Рязанской области первый день голосования прошёл без происшествий

﻿Первый день голосования в Рязанской области прошёл благополучно и без происшествий. Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами, не зарегистрировано никаких нарушений, а серьёзных обращений от наблюдателей не поступало.

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