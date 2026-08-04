Во Франции пожар обнажил тайник с 400 снарядами времён Второй мировой войны

Французский Ле-Порж эвакуирован из-за найденных снарядов.Лесные пожары на юге Франции привели к неожиданному открытию: на территории коммуны Ле-Порж обнаружено захоронение боеприпасов времён Второй мировой войны.
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