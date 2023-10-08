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Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

Ответственность за обстрел трех позиций израильской армии в районе ферм Шебаа на границе с Ливаном взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла».

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