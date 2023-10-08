Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

Ответственность за обстрел трех позиций израильской армии в районе ферм Шебаа на границе с Ливаном взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла».
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