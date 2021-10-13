25 лет вместе: серебряную свадьбу отпраздновала крепкая семья из Уссурийска

В управлении ЗАГС Уссурийского городского округа прошла церемония чествования серебряных юбиляров. В честь 25-летия совместной жизни в браке супруги Сейран и Наталья Арушанян во второй раз обменялись кольцами, сообщает ИА UssurMedia.
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